DIE GEWINNER BEIM FOTO- UND FAHRRADKULTURWETTBEWERB 2020

Am 27.02.2020 wurde der Deutsche Fahrradpreis 2020 in der Messe Essen verliehen! Auf einer festlichen Abendveranstaltung überreichten die Initiatoren und Sponsoren die Preise an die drei Gewinner des Fachpreises, die Fahrradfreundlichste Persönlichkeit Michael Kessler und die Gewinner des Foto- und Fahrradkulturwettbewerbs. Harald Greising moderierte die Preisverleihung. Bei einem Get-together im Anschluss konnten sich die Radverkehrsexperten untereinander austauschen.

Mehrwert für besseren Radverkehr

Der Fachpreis wurde in den Kategorien Kommunikation, Service und Infrastruktur verliehen. Ausgezeichnet wurden Projekte und Maßnahmen, die den Radverkehr im Alltag, auf dem Weg zur Schule, Einkauf, Arbeit oder in der Freizeit fördern, vereinfachen oder unterstützen. In diesen drei Kategorien konnten sich öffentliche und private Institutionen, Einzelpersonen, Gruppen und Vereine bewerben. Erkennbares Ziel der eingereichten Projekte und Maßnahmen sollte sein, einen gesellschaftlichen Mehrwert für besseren Radverkehr zu schaffen.

Fotowettbewerb

Die Laudatio zum Fotowettbewerb hielt Siegfried Neuberger, Geschäftsführer Zweirad-Industrie-Verband e.V.

GEWINNER DER KATEGORIE FOTO

Motto: "Unterwegs"

1. Platz: Wolfgang Kronwitter, Unterwegs mit best Buddys

2. Platz: Niko Kroeger, Unterwegs in der omanischen Wüste

3. Platz: Alexander Dacos, Unterwegs mit meinem Fahrrad bei Wind und Wetter



GEWINNER DER KATEGORIE FAHRRADKULTUR

1. Platz: Stadt Hamburg mit dem Lied "Von Hamburg bis zum Meer" gesungen von Nico Suave, Tonbandgerät, Chefboss, Cäthe

2. Platz: Cliff Barnes and the Fear of Winning mit dem Song "I ride my bike"