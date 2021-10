3 Künstlerinne zeigen 'Contemporary Art' im City-Center Herne

Drei Künstlerinnen zeigen im Citycenter Herne eine eine gemeinsame Ausstellung unter dem Titel 'Contemporary Art'. Es sind die Künstlerinnen Bärbel Frank, Marion Falkowski und Aleksandra Baumann. Bei der Vernissage ging Moderne Kunst und argentinischer Tango der Musiker in eine unerwartete Beziehung ein . Gabi Rottes gab eine Einführung in die Ausstellung und stellte die Künstlerinnen vor. Timothy Engler von der Eigentümerfamilie eröffnete die Ausstellung 'Contemporary Art' im City-Center Herne. Mit Musik von Dan Tann und Walter Gödde wurde die Vernissage umrahmt.

Contemporary Art

Mit den Begriffen zeitgenössische Kunst, Gegenwartskunst und contemporary Art ist keine Aussage zu Konzept, künstlerischem Stil, Technik, Form sowie Zugehörigkeit zu einer künstlerischen Strömung, Bewegung bzw. Gruppe verbunden. Zeitgenössische Kunst kann Malerei sein, aber beispielsweise auch in einer Form vorliegen wie Skulptur und Fotokunst. Das zeigen die Künstlerinnen in dieser Ausstellung. Aleksandra Baumann ist mit ihrer Malkunst dabei. Marion Falkowski zeigt eindrucksvolle Fotos und Bärbel Frank stellt taktile Kunstobjekte aus.

Die Ausstellung 'Contemporary Art' wurde am 24.10.2021 um 12 Uhr im City-Center Herne eröffnet. Und ist noch zusehen bis Weihnachten.

Kunst im City Center Herne

24.10.2021 – 24.12.2021

jeweils Samstag von 11-17 Uhr

City-Center Herne

Bahnhofstraße 7b

Gabi Rottes: Einführung in die Ausstellung

Gabi Rottes: Aleksandra Baumann

Gabi Rottes: Marion Falkowski

Gabi Rottes: Bärbel Frank

Timothy Engler: Eröffnung der Ausstellung 'Contemporary Art' im City-Center Herne