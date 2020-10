Aktionstag zum Ferienende auf Zeche Zollern

Am Samstag (24.10.) bietet der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) um 11.30 Uhr einen geführten Rundgang durch die Ausstellung "Revierfolklore. Zwischen Heimatstolz und Kommerz" an. Sie Schau ist an diesem Wochenende zum letzten Mal in Dortmund zu besichtigen. Sie wandert dann weiter ins LWL-Industriemuseum Schiffshebewerk Henrichenburg nach Waltrop.

Um 15 Uhr startet eine Führung mit dem Titel "Zollern mit Händen begreifen". Der Rundgang über die Tagesanlagen des ehemaligen Bergwerks richtet sich an blinde Menschen und Menschen mit Sehbehinderung. Tastobjekte und reliefartige Bildtafeln helfen beim "Begreifen" der Zeche.

Unter dem Motto "Dampf, Druckluft und Strom" findet Sonntag (25.10.) von 11 bis 18 Uhr ein Erlebnistag mit Vorführungen und Führungen statt: So können Gäste einem Mitarbeiter beim Schmieden zusehen und eine Runde mit der Grubenbahn über das Gelände drehen. Zum Führungsprogramm gehören die Rundgänge über die Zeche und durch die Maschinenhalle. Die Teilnahme und der Eintritt sind an diesem Tag kostenlos.

In der Untertage-Erlebniswelt finden am Wochenende wie auch an jedem Wochentag um 13 und 16 Uhr Führungen statt. Erwachsene zahlen für die Teilnahme 2 Euro.

Die Teilnehmerzahl bei allen Führungen ist aufgrund der aktuellen Corona-Regelungen auf fünf Personen begrenzt.