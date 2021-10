Ausstellung zum Marler Fotowettbewerb per Mausklick ansehen

Corona macht erfinderisch: Weil die städtischen Gebäude während der Pandemie für die Öffentlichkeit nur eingeschränkt zugänglich sind, bietet die Verwaltung jetzt einen digitalen 3D-Rundgang durch die Ausstellung zum Marler Fotowettbewerb. Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, die ausgezeichneten Bilder per Mausklick vom Sofa aus zu erleben.

"Puppenhaus-Darstellung"

Bevor es losgeht, können sich Interessierte den 3D-Grundriss anschauen, der einen Überblick zu den beiden Fluren und das Treppenhaus gibt. Besucher können dann entweder eines der Stockwerke zur näheren Betrachtung auswählen, oder sich die Räume in der „Puppenhaus-Darstellung“ anzeigen lassen. Per Mausklick, Mausrädchen und Pfeiltasten können die Besucher digital die Ausstellung erkunden. Als Orientierung dienen weiße Kreise auf dem Boden, zwischen denen man hin und her springen kann. Mit Klick auf die Kreise, gelangt man zu diesem Aussichtspunkt und kann von dort die Sicht um 360 Grad drehen und sich virtuell umschauen.

Digitaler Zwilling

Den digitalen Zwilling des Stadthauses erstellte das Unternehmen Werft 6. Dafür benötigte die Düsseldorfer Firma eine spezielle Kamera. „Sie dreht sich um 360 Grad und macht Fotos aus allen Perspektiven“, erklärt Janusz Turoǹ vom städtischen Marketing. Mit dieser Kamera liefen die Experten durch das Verwaltungsgebäude, stellten das Gerät an mehreren Punkten auf und ließen die Kamera ihre Umgebung aufzeichnen. Am Ende hatten sie viele Einzelaufnahmen, die am Computer zu dem virtuellen Rundgang der Ausstellung zusammengesetzt wurden.

Der 3D-Rundgang ist kostenfrei über die städtischen Internetseiten unter www.marl.de/fotowettbewerb abrufbar.