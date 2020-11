Der 640-seitige Bildband "Der Pott - Industriekultur im Ruhrgebiet" ist eine faszinierende Bestandsaufnahme des größten Ballungsgebiets Deutschlands und eines der größten Europas. Über 200 Jahre lang von Kohle, Eisen und Stahl geprägt, beeindrucken die stummen Zeugen und zahlreichen Denkmäler aus dieser Epoche noch heute. Der Architekturfotograf Achim Bednorz, der seit über 25 Jahren für internationale Verlage arbeitet und dessen Werke exklusiv in mehr als 40 Büchern publiziert worden sind, hat 2019 die bedeutendsten und markantesten Industrieanlagen, Gebäude und Verkehrswege dieser Region abgelichtet. Einige von ihnen erzählen auch über die Gegenwart und werfen ein Licht auf die Zukunft des Ruhrgebiets.

Die 463 Fotos beeindrucken durch ihre klare, schnörkellose Sprache und die Wucht der Geschichte, die jedes einzelne Bild einfängt. Dabei verharren sie aber nicht in melancholischen Erinnerungen. Vielmehr atmen sie voller Respekt den stolzen Alltag vergangener Jahrzehnte und signalisieren: Hier ist eine lebendige Region mit ungeheurem Potenzial. Die Vielfalt der Motive, die Einzigartigkeit jedes einzelnen Objekts und die facettenreichen Stimmungen, die Bednorz in seinen Bildern zum Ausdruck bringt, machen das Buch zu einer intensiven Zeitreise durch eine industriehistorisch einzigartige Region. Der Kunsthistoriker und Denkmalexperte Walter Buschmann ergänzt das Visuelle mit kompakten fachlichen Informationen. Zudem gibt er in achtzehn Insets weitere technische Erläuterungen, etwa über das Bergwerk, den Hochofen oder die Stahlerzeugung. Der internationalen Bedeutung des Ruhrgebiets angemessen sind die Texte auf Deutsch, Englisch und Französisch verfasst.

Biografie Achim Bednorz

Achim Bednorz lebt in Köln und arbeitet als Fotograf mit den Schwerpunkten Architektur und

Kunstgeschichte

Geboren in Helmsdorf bei Mühlhausen

1964 – 1969 Fotografenlehre bei Alfred Schrick in Remscheid

1969 – 1972 Studium an der Fachhochschule für Photoingenieurwesen bei Heinz Wedewardt

Er unternahm Studienreisen nach Osteuropa und in die USA, Einladungen führten ihn u.a. nach China.

Achim Bednorz hat für viele Bücher Aufnahmen gemacht und die Veröffentlichungen exklusiv illustriert. So auch die Bände „Künstlerhäuser“ im Reclam Verlag 2014 und „Dichterhäuser“ das 2017 in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt erscheint.