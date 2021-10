Eintritt frei auf der Zeche Zollern

Beim Erlebnistag "Dampf, Druckluft und Strom" am Sonntag (24.10.) von 11 bis 18 Uhr erwacht der Maschinenpark zum Leben. Besucher:innen können eine Runde mit der Grubenbahn drehen, mehr über die historischen Maschinen erfahren und beim Schau-Schmieden Einblicke in das Handwerk am Feuer erhaschen. Dampflok "Anna" ist an diesem Tag zum letzten Mal in diesem Jahr zu sehen, und auch die Kinderwerkstatt hat zum Basteln geöffnet.

Am Sonntag endet die diesjährige Sonderausstellung "Die Zukunft im Blick". Somit besteht an diesem Wochenende die letzte Möglichkeit, die Ruhrgebietsfotografien aus dem Bildarchiv des Regionalverbandes Ruhr (RVR) anzuschauen. Zusätzlich zu der regulären Führung durch die Ausstellung finden am Sonntag um 11.30 Uhr und 14.30 Uhr ebenfalls Führungen statt.