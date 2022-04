Erlebnistage in den Osterferien im LWL-Industriemuseum Zeche Zollern

Für Abwechslung in den Osterferien hat das LWL-Industriemuseum Zeche Zollern zwei Erlebnistage geplant: Von Familienführungen über Bewegungsspiele und Vorlesestunden bis zum Basteln in der Kinderwerkstatt bietet das LWL-Museum Familien am Donnerstag (14.4.) von 11 bis 17 Uhr ein buntes Programm. Für Kinder ist der Eintritt kostenlos, Erwachsene zahlen lediglich den regulären Museumseintritt von fünf Euro. Kinder unter 14 Jahren nur in Begleitung Erwachsener.

Dampf, Druckluft und Strom

Unter dem Motto "Dampf, Druckluft und Strom" erleben Familien am Sonntag (24.4.) von 11 bis 18 Uhr historische Maschinen in Aktion: Eine originale Grubenbahn fährt die Besucher:innen über das Zechengelände und die museumseigene Dampflok "Anna" zeigt ihr Können auf den Gleisen. Außerdem wird in der Werkstatt eine alte mobile Dampfmaschine befeuert und beim Schau-Schmieden erhalten die Besucher:innen Einblicke in das Handwerk am Feuer. Der Eintritt ist für Kinder und Jugendliche kostenlos, Erwachsene zahlen fünf Euro Museumseintritt.