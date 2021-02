Förderung „Verkehrshistorischer Kulturgüter“ 102.810 Euro für Dorsten,

Zur nachhaltigen Bewahrung und Präsentation verkehrshistorischer Kulturgüter gibt es auch in diesem Jahr wieder das Förderprogramm „Verkehrshistorischer Kulturgüter“ für ehrenamtliche Initiativen und Vereine aus dem Bereich der historischen Mobilität.

Eisenbahnfreunde OnWheels e. V. (Dorsten)

Für die Hauptuntersuchung eines Schienenbussteuerwagens wurden für das Haushaltsjahr 2021 Fördermittel in Höhe von insgesamt 21.560 Euro bewilligt. Der Verein „Eisenbahnfreunde OnWheels e. V.“ hat bereits im abgelaufenen Programmjahr 2020 Fördermittel aus diesem Programm erhalten.

Der Verein

Hervorgegangen aus der 1991 gegründeten Initiative Nostalgiefahrten Dorsten und Haltern bieten sie, der gemeinnützige Verein Eisenbahnfreunde OnWheels e.V., erlebnisreiche Fahrten mit historischen und ungewöhnlichen Schienenfahrzeugen zu interessanten Zielen an. Dabei sollen sowohl die Freunde historischer Lokomotiven und Wagen auf ihre Kosten kommen wie Fahrgäste, die mit der Bahn einen schönen Ausflug erleben wollen.

Von Dorsten aus nutzen sie auch mehrfach im Jahr einen Schienenbus aus den 1950er Jahren, den Reviersprinter, für Touren in die nähere Umgebung.

Jedes Jahr bietet der Verein auch mehrtägige Gruppenfahrten mit der Bahn an, bei denen Museumsbahnen besucht und Strecken befahren werden, die besonders reizvoll sind.

Besonders interessiert sie die Eisenbahngeschichte der näheren Umgebung. In Dorsten treten sie für eine Stärkung des Schienenverkehrs ein. Ganz besonders liegt ihnen die Erhaltung des denkmalgeschützten Bahnhofs Dorsten am Herzen, der in den nächsten Jahren zu einem „Bürgerbahnhof“ werden soll.

Verband der Feuerwehr in der Stadt Emsdetten (Westf.) e.V. (Emsdetten)

Für die Reparatur eines historischen Feuerwehrfahrzeugs wurden Fördermittel im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von insgesamt 3.049 Euro bewilligt.

Münsterländisches Feldbahnmuseum e.V. (Rheine)

Für die Errichtung einer Feldbahn-Gleisanlage wurden insgesamt Fördermittel in Höhe von 78.201 Euro (2021: 31.481 Euro und 2022: 46.720 Euro) bewilligt.