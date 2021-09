Herbstmarkt im LWL-Freilichtmuseum

Mit einem kleinen Spezialitäten- und Kunsthandwerkermarkt begrüßt das Hagener Freilichtmuseum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) am Samstag und Sonntag (2. +3. 10.) den Herbst.

herbstliche Dekorationen und kunstgewerbliche Accessoires

Die Besucher:innen sind eingeladen, nach längerer Zeit wieder einen Markt im Hagener LWL-Freilichtmuseum zu genießen. Die Stände stehen entlang der Wege und bieten den Gästen die Gelegenheit, zu flanieren. Sie bieten süße sowie würzige Köstlichkeiten an, wie Met und Marmeladen, Kekse und Kräuter, Chutneys und Wildwurst. Aber auch herbstliche Dekorationen und kunstgewerbliche Accessoires wie Textilien, Wolliges, Metall, Holz, Felle und Keramik. Heimische Geflügelzüchter stellen viele bekannte und unbekannte Geflügelrassen aus, die sich die Gäste von ganz nah ansehen können. An beiden Tagen können Besucher:innen jeden Alters Schmuck basteln und in der Remise Wuppertal Schlüsselanhänger fertigen. Zum ersten Mal in diesem Jahr sind wieder Ponys im Museum, die auf reitbegeisterte Kinder warten. Für Holzbauinteressierte findet von 14 bis 15 Uhr eine kostenlose Führung zum Thema "Fachwerk" statt.

Biergarten

Zur Einkehr lockt "Hagens schönster Biergarten" auf dem oberen Platz. Dort gibt es auch das saisonale Kürbisbier aus der Museumsbrauerei. Die Braustube und das Restaurant Museumsterrassen sorgen an beiden Tagen für Essen und Getränke. Sie bieten unter anderem Herbstspezialitäten wie Kürbiscremesuppe, Zwiebelkuchen, Waldpilze und Federweißen an.

Der Tipp zum Parken:

Bei schönem Wetter pendelt am Sonntagnachmittag zwischen 12 und 18 Uhr ein kostenloser Bus vom Museumsparkplatz bis zum Ausweichparkplatz an der Kartbahn, dem Motodrom-Hagen. Der Museumsparkplatz ist zur Zeit durch eine Baustelle verkleinert.

Für alle Besucher über 16 Jahre gelten die "3G"-Regeln, sie müssen am Eingang nachweisen, dass sie vollständig geimpft, genesen oder aktuell negativ getestet sind (Test nicht älter als 48 Stunden). Dazu ist neben einem entsprechenden Nachweis auch der Personalausweis notwendig.

Eintrittspreise

Kinder bis zum 17. Lebensjahr: frei

Erwachsene:

8,00 Euro

Ermäßigungsberechtigte: 4,00 Euro