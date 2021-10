Industrienatur und Schmiedevorführung auf Zeche Nachtigall

Am Wochenende lädt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) zu Entdeckungstouren bei Tag und Nacht auf der Zeche Nachtigall ein. Außerdem findet im Wittener Industriemuseum eine Schmiedevorführung statt, bei der auch das Publikum mitwirken darf.

Spaziergang über das Museumsgelände

Am Sonntag (3.10.) um 15 Uhr heißt es wieder "Natürlich Nachtigall". Im Mittelpunkt stehen diesmal die Bäume des Industriemuseums. Wo vor langer Zeit riesige Schuppen- und Siegelbäume wuchsen, aus denen in Millionen von Jahren Kohle entstand, stehen heute Ahorn, Birke, Eiche und Co. Klimaveränderungen, unterschiedliche Bodenverhältnisse und der Einfluss des Menschen haben die Verbreitung verschiedener Baumarten beeinflusst. Beim Spaziergang über das Museumsgelände lernen Besucher:innen einige der heimischen Baumarten mit ihren speziellen Blattformen und Früchten näher kennen und erfahren Wissenswertes über Nutzung, Heilkräfte und die historische Bedeutung der stillen Riesen. Kosten: 2 Euro plus Museumseintritt.

Schmiede

Von 11 bis 18 Uhr feuert Mirko Riedel die Schmiede an. Der erfahrene Schmied formt das glühende Eisen zu kunstvollen Schmiedestücken. Interessierte dürfen sich unter Anleitung auch selbst am Kohlenfeuer probieren.

Für die Führungen ist eine Anmeldung unter 02302 93664-10 erforderlich.