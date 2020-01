Am Sonntag, 26. Januar, kommt der berühmte Kobold Pumuckl ins Theater Marl, Am Theater 2. Das Landestheater Dinsaken inszeniert das Kindertheaterstück „Pumuckl zieht das große Los“ mit Musik von Ellis Kaut. Beginn der Aufführung ist um 15 Uhr.

Zum Inhalt: Jeden Tag nur Sägespäne, Hobelstaub und maximal noch einen Streich, den man Meister Eder spielen kann – das ist zwar ganz schön, aber Pumuckl will mehr. Und Meer! Er will auf Wellen schaukeln und Seeluft in den roten Haaren spüren. So kann er sein Glück nicht fassen, als Meister Eder bei einem Preisausschreiben eine Schiffsfahrt gewinnt.

Eine Frage der Freundschaft

Sollte Pumuckl vielleicht endlich andere Kobolde oder gar die berühmten Klabauter auf dem Schiff treffen? Noch ahnt er nicht, dass genau diese Seegeister hinter dem Losglück stecken und sie Pumuckl absichtlich aufs Schiff gelockt haben, um ihn in die Tiefen des Meeres zurückzuziehen. Denn ein Kobold, der bei einem Menschen lebt – das geht doch nicht. Schiff oder Werkstatt? Klabauterleben oder die Freundschaft zu Meister Eder? Pumuckl muss sich entscheiden.

Karten sind im Stadtinformationsbüro i-Punkt im Einkaufszentrum Marler Stern erhältlich. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr, Telefon: 0 23 65/ 99 43 10.