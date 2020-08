Marler Lehrer feiern 40jähriges Dienstjubiläum

Lehrerinnen und Lehrer waren zu Gast im Freiherr-vom-Stein-Saal bei der Bezirksregierung Münster. Regierungspräsidentin Dorothee Feller hatte die Lehrkräfte zu einem besonderen Anlass eingeladen: Sie alle sind seit 40 Jahren im Schuldienst tätig und durften somit ihr Dienstjubiläum feiern. Die Regierungspräsidentin gratulierte dazu herzlich und überreichte jedem persönlich eine Urkunde anlässlich des Jubiläums.

„Nach 40 Jahren ist es ein guter Zeitpunkt Ihnen allen einmal von Herzen zu danken. Danke für das, was sie seit so vielen Jahren für die Schülerinnen und Schüler und damit auch für unsere Gesellschaft geleistet haben. Über vier Jahrzehnte stellen Sie sich nun schon den wachsenden Anforderungen am Lehrerberuf und den gesellschaftlichen Veränderungen. Und auch jetzt, wo die Corona-Pandemie uns alle aber besonders auch Ihren Berufsstand in ganz besonderer Art und Weise fordert, können wir weiterhin auf Sie zählen. Vielen Dank und meinen allergrößten Respekt für Ihre tägliche Leistung“, sagte die Regierungspräsidentin während der Feierstunde.

Für den musikalischen Rahmen der Jubiläumsfeier sorgte das Streichquartett der Gesamtschule Münster-Mitte. Unter der Leitung der Musiklehrerin Ariane Oeynhausen-Brand spielte das Quartett verschiedene Stücke, die von den Gästen mit viel Applaus bedacht wurden.

Aufgrund der geltenden Corona-Vorschriften wurden die Gäste mit festen Plätzen an verschiedenen Tischen gebeten, so dass die Abstands- und Hygiene-Vorschriften während der gesamten Veranstaltung eingehalten werden konnten.

Folgende Lehrkräfte wurden für ihr 40jähriges Dienstjubiläum geehrt:



Annegret Aßmann (Christy-Brown-Schule Herten)

Ulrich Döing (Riesener-Gymnasium Gladbeck)

Elisabeth Fricke (Glück-auf-Schule Marl)

Ulrike Hartmann-Nölle (Achtenbeckschule Herten)

Peter Janko (Glück-auf-Schule Marl)

Monika Kentner (Städtische Gemeinschaftsgrundschule Castrop-Rauxel)

Mechthild Krawinkel(Paul-Gerhardt-Schule Oer-Erkenschwick)

Mechthild Mühlhausen (Städtisches Gymnasium Herten)

Reinhard Schmidt (Willy-Brandt-Gesamtschule Marl)

Cornelia Sonnenfeld (Glück-auf-Schule Marl)

Benno-Erwin Stein (Willy-Brandt-Gesamtschule Marl)

Regina Szepan (Theodor-Heuss-Gymnasium Waltrop)