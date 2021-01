Am 27. Januar gedenken wir der Opfer des Nationalsozialismus und der schrecklichen Verbrechen der Nationalsozialisten. Antisemitismus, gesellschaftliche Spaltung und Rechtspopulismus bahnen sich in dieser Zeit neue Wege. „Dem stellen wir uns entschieden entgegen“, stellt Brian Nickholz für die SPD Marl fest.

Die SPD Marl nimmt den heutigen Tag zum Anlass, um auf vielfältige Weise mit digitalen Beiträgen diesen wichtigen Gedenktag zu begehen. So legten einige Mitglieder Blumen und eine Kerze am Stolperstein in der Fußgängerzone in Hüls nieder. Dabei ist ein Filmbeitrag entstanden, der die Geschichte der Opfer Paula und Rudolf Boldes aufgreift. Der Film ist über die Kanäle der SPD Marl per Facebook, Instagram und YouTube zu finden: https://youtu.be/UH6pMQdDMpo oder https://kurzelinks.de/Gedenken

Die Mitglieder der SPD Fraktion stellten Fotos und persönliche Geschichten zur Verfügung, wie sie der Opfer des Holocaust gedenken. Dabei ist eine Fotosammlung unter dem Hashtag #GegendasVergessen entstanden, die über die Facebook-Seite der SPD Marl zu finden ist. https://www.facebook.de/spdmarl

Der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust (International Holocaust Remembrance Day) am 27. Januar wurde im Jahr 2005 von den Vereinten Nationen zum Gedenken an den Holocaust und den 60. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau eingeführt.