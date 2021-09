Tag des offenen Denkmals auf der Zeche Nachtigall

In allen Ecken auf der Zeche Nachtigall entdeckt man jetzt die kunstvoll gewebten Netze der Kreuzspinnen, aber auch viele andere Spinnenarten sind auf dem ehemaligen Industriegelände unterwegs. Bei der nächsten Zechen-Safari am Samstag (11.9.) um 15 Uhr geht es im LWL-Industriemuseum mit mutigen und unerschrockenen Teilnehmer:innen auf "Spinnen-Expedition". Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) lädt dazu Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren ein. Die Teilnehmer:innen suchen und erforschen große und kleine Exemplare, Spinnen, die Netze bauen, ihre Beute auf dem Boden jagen oder in Zimmerecken ihren Opfern auflauern. Doch keine Angst: Selbst bei näherem Betrachten braucht sich keiner vor den Achtbeinern zu fürchten. "Die kleinen Tiere sind zwar nicht besonders beliebt, dafür aber sehr geschickt und nützlich", weiß Safari-Leitern Birgit Ehses. Abschließend wollen die Teilnehmer:innen versuchen, selbst ein Netz zu bauen.

Treffpunkt für alle Interessierten ist der Museumseingang. Kosten: 3 Euro zzgl. Museumseintritt. Um eine Anmeldung wird gebeten unter Tel. 02302 93664-0.

Am Sonntag, 12.9. heißt es dann "Tag des offenen Denkmals". Zusätzlich zu den offenen Führungen über das Gelände und durch den Nachtigallstollen, können Besucher:innen den Museumsschmied in Aktion erleben. Der Eintritt zum Museum ist an diesem Tag frei.