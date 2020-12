Neben Ausflügen nach „Hogwarts“ und ins „Weltall“ im Stadtteilbüro an der Merkurstraße, bietet die Spieliothek nun auch offene Spielangebote im HoT Hagenbusch und im Lesegarten der Türmchen-Bibliothek.

Jeweils am Dienstag von 15 bis 18.30 Uhr ist das Team vor Ort im HoT Hagenbusch im zweiten Obergeschoss. Die Räumlichkeiten sind über die Außenwendeltreppe erreichbar. Ab heute, 9. Dezember, kommt ein offenes Angebot im Lesegarten der Kinder- und Jugendbibliothek Türmchen neu hinzu: Jeden Mittwoch und Donnerstag in der Zeit von 16 bis 18.30 Uhr besteht die Möglichkeit gemeinsam zu Spielen. Auf Wunsch können die Kinder auch ein eigenes Motto entwickeln, unter dem das Angebot stehen soll.

Die Spielangebote zu den Themen „Hogwarts“ und „Weltall“ finden weiterhin im Bürgertreff an der Merkurstraße 26 statt – jeweils dienstags und mittwochs von 15 bis 18.30 Uhr. Dienstags zieht die berühmte Zauberschule in das Stadtteilbüro Marl-Mitte ein. Am Mittwoch machen sich die Kinder und ihre Betreuer dann auf in die Weiten des Weltalls. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, wenn es darum geht Zaubertränke und verhextes Naschwerk herzustellen oder in luftige Höhen aufzusteigen. Auch themenunabhängige Spiele gehören zum Angebot.

Acht Kinder zugelassen

Pro Tag dürfen maximal acht Kinder von zwei Betreuern beaufsichtigt werden. Zu Beginn müssen Eltern einmalig eine Hygieneverordnung unterschreiben. Die Kinder müssen vor Ort zusätzlich ihre Kontaktdaten hinterlassen, damit mögliche Infektionsketten zurückverfolgt werden können. Ein Mund-Nasen-Schutz wird von den Mitarbeitenden durchgehend getragen, die Teilnehmer dürfen diesen am Spieltisch ablegen.

Auch wenn die Angebote grundsätzlich ohne weitere Anmeldung wahrgenommen werden dürfen, bittet das Team der Spieliothek um eine kurze Voranmeldung. So können im Vorfeld geeignete Spiele eingeplant und die maximale Gruppengröße sichergestellt werden.

Für weitere Informationen steht das Team der Spieliothek dienstags bis donnerstags von 10.30 bis 18.30 Uhr zur Verfügung. Eine Anmeldung kann per E-Mail unter spieliothek@marl.de oder unter Tel. 02365/994204 erfolgen.