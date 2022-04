Am Freitag (8.4.) findet im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster der nächste, monatlich wiederkehrende Lange Freitag statt. Das Programm des Abends orientiert sich in diesem Monat an dem Internationalen Roma-Tag-2022 und bietet von 18 bis 24 Uhr bei freiem Eintritt Vorträge, Workshops und Touren durch die Sammlung.

Ausgrenzung und Respekt

Die Autorin, Aktivistin und Sängerin Dotschy Reinhardt spricht über ihr Buch "Everybody’s Gypsy: Popkultur zwischen Ausgrenzung und Respekt". Als Sinteza geht sie der Frage nach, warum Rom:nja und Sinti:zze, immer noch diskriminiert, kriminalisiert und in Klischees gepresst werden. Dotschy Reinhardt stammt selbst aus der Familie des berühmten Jazz-Musikers Django Reinhardt. Mit ihren eigenen Kompositionen tritt sie im Anschluss an das Literaturgespräch im Auditorium des LWL-Museums auf. Die Teilnahme an dem Literaturgespräch und Konzert ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Sinti:zza und Rom:nja

Die Besucher:innen können darüber hinaus in Touren einen kritischen Blick auf die Sammlung des Museums werfen und bekommen einen Impuls zum Künstler Otto Mueller, der Sinti:zza und Rom:nja in einigen seiner Werke verewigt hat.

Besucher:innen, die selbst kreativ werden möchten, können sich in Workshops auf die Spur Bernhard Pankoks begeben.

Neben dem Programm rund um den Themenabend zum Internationalen Roma-Tag 2022 können die Besuchenden durch zahlreiche weitere Touren mehr über die Sammlung des Museums erfahren. Das komplette Programm ist auf der Website des Museums abzurufen.

Der Eintritt ist ab 18 Uhr frei. Tickets für die Workshops und Touren gibt es im Ticketshop. Es gilt die 2G-Regel.