ZWEITES KUNSTCAMP RUHR FÖRDERT EINE WOCHE LANG JUNGE TALENTE

Das zweite Kunstcamp des Regionalverbandes Ruhr (RVR) startet am Sonntag (8. August) in den vier Ruhrgebietsstädten Duisburg, Hagen, Hamm und Wesel. Es wird am Freitag (13. August) mit einer hybriden Abschlussveranstaltung zu Ende gehen.

Mehr als 80 Jugendliche aus elf Ruhrgebietsstädten werden eine Woche lang im KOM`MA Theater in Duisburg, im Kultopia in Hagen, im KUBUS Jugendkulturzentrum in Hamm sowie in der Musik- und Kunstschule in Wesel zusammen proben und trainieren.

Auf dem Programm stehen Schauspiel, Breakdance, Hip-Hop Dance, Graffiti, Zeichnen, Rap, Manga/Medienkunst, Poetry Slam, Producing, Gesang und klassische instrumentale Musik. Dozenten sind erfahrene Künstler*innen wie beispielsweise Pianist Kai Schumacher und Sänger Tommy Finke.

junge Talenten aus der Metropole Ruhr

Mit dem Format will der Regionalverband Ruhr jungen Talenten aus der Metropole Ruhr die Möglichkeit geben, sich künstlerisch weiterzuentwickeln und das eigene Profil zu schärfen. Im Kunstcamp Ruhr tauschen sich die Teilnehmenden über die Grenzen der eigenen Disziplin aus und erfahren mehr über Hochschulangebote im künstlerischen Bereich. Die jungen Talente des Kunstcamps Ruhr sind zwischen 16 und 21 Jahren alt. Sie kommen aus Bochum, Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen, Hagen, Hamm, Herne, Herten, Oberhausen, Unna und Wesel.

Neben den Workshops in diversen künstlerischen Disziplinen gehören Seminare zu Marketing, Sozialen Medien und Digitalen Künsten mit zum Angebot im Kunstcamp Ruhr. Vorträge von Dozierenden der Folkwang Universität der Künste und der Kunstakademie Münster dienen der Professionalisierung der jungen Talente und zeigen konkrete Ausbildungsmöglichkeiten auf.