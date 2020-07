Mit rund 5000 cbm kostenlos zur Verfügung gestelltem Wasser will die Gelsenwasser AG der Stadt Marl auch in diesem Sommer bei der Bewässerung der Straßenbäume helfen. „Die Spende ist eine willkommene Unterstützung und wird uns helfen, unser Straßengrün unbeschadet durch sommerliche Dürrephasen zu bringen“, sagt Bürgermeister Werner Arndt.

Zwar knallt die Sonne in diesem Sommer wegen der einen oder anderen Wolke nicht so, doch die Temperaturen werden in den kommenden Wochen sicherlich wieder ansteigen. Klettert das Thermometer allerdings allzu sehr in die Höhe, leiden vor allem jüngere Straßenbäume mit weniger tiefwachsenden Wurzeln unter der Trockenheit.

Deshalb haben Mitarbeiter des Zentralen Betriebshof der Stadt in den heißen Sommern der beiden vergangenen Jahre die Straßenbäume intensiv bewässert und sich als Baumschützer betätigt. Unterstützt wurden sie dabei von der freiwilligen Feuerwehr, die größere Wassermengen direkt aus dem Leistungsnetzt der Gelsenwasser AG entnehmen kann.

Die freiwilligen Feuerwehren hatten in der Vergangenheit bei Trockenperioden bei der Bewässerung geholfen und sich als Bäumschützer engagiert. Vorsorglich will Bürgermeister Werner Arndt die Leitungen der Löschzüge auch diesmal um Unterstützung bitten.