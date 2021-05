2.220 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk, Kreis Recklinghausen 680

Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar:

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster 26.05.2021.

2.220 aktuell Infizierte

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

Kreis Recklinghausen:

aktuell Infizierte 680 (760), insgesamt Infizierte 31.123 (31.117), Verstorbene 897 (891), Genesene 29.500 (29.500)

Sechs weitere Todesfälle

Es gibt sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Kreis Recklinghausen. Verstorben sind in Castrop-Rauxel zwei Frauen im Alter von 60 und 63 Jahren, in Marl ein 63-jähriger Mann und zwei Frauen im Alter von 63 und 84 Jahren sowie in Waltrop eine 92 Jahre alte Frau.

In Castrop-Rauxel gibt es heute drei Fälle weniger. Eine Person musste nach nicht eindeutigem positiven Ergebnis nachgetestet werden. Der Nachtest fiel negativ aus, sodass dies in der heutigen Statistik angeglichen wurde. Außerdem stellte sich bei zwei Personen in Nachgang heraus, dass diese nicht mehr in Castrop-Rauxel wohnen.

#Corona-Update: 31152 bestätigte Corona-Fälle - 29057 Genesene - 897 Todesfälle - 1198 Aktuell Infizierte - Inzidenz 47,1 - Ausschlaggebend für die Umsetzung der Maßnahmen der Bundesnotbremse ist der Inzidenzwert des RKI

Stadt Bottrop:

aktuell Infizierte 120 (140), insgesamt Infizierte 5.279 (5.276), Verstorbene 107 (107), Genesene 5.100 (5.000)Kreis Borken: aktuell Infizierte 250 (280), insgesamt Infizierte 13.714 (13.697), Verstorbene 256 (255), Genesene 13.200 (13.200)Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 100 (130), insgesamt Infizierte 5.538 (5.534), Verstorbene 97 (94), Genesene 5.300 (5.300)Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 400 (400), insgesamt Infizierte 15.212 (15.140) Verstorbene 391 (389), Genesene 14.400 (14.400)Stadt Münster: aktuell Infizierte 110 (120), insgesamt Infizierte 8.095 (8.089) Verstorbene 119 (119) Genesene 7.900 (7.900)

Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 350 (390), insgesamt Infizierte 16.800 (16.784), Verstorbene 324 (324), Genesene 16.100 (16.100)Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 210 (240) insgesamt Infizierte 11.496 (11.489), Verstorbene 243 (243), Genesene 11.000 (11.000)Gesamtzahl: aktuell Infizierte 2.220 (2.460) insgesamt Infizierte 107.257 (107.126) Verstorbene 2.434 (2.422), Genesene 102.500 (102.400)