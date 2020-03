Ampelanlage an der Fußgängerzone in Marl-Hüls fußgängerfreundlicher gestaltet

Um die Ampelanlage an der Fußgängerzone in Marl-Hüls fußgängerfreundlicher zu gestalten, hat die Verkehrsplanung der Stadt Marl in dieser Woche eine neue Signaltaktung eingebaut. Auslöser für den Umbau waren die umfangreichen Untersuchungen zum klima-freundlichen Mobilitätskonzept der Stadt Marl. Ziel des Konzeptes ist es, den Fußgängerverkehr in Zukunft stärker zu fördern. Gleichzeitig gab es Nachfragen aus der Bevölkerung zur Veränderung der Signalschaltung. Die städtische Verkehrsplanung hat jetzt die Querungszeit über die Hülsstraße und den Lipper Weg deutlich verlängert. „Wir haben die Grünzeit zum Queren der Straße von zehn auf 15 Sekunden erhöht“, sagt Verkehrsplaner Udo Lutz. Außerdem wurde die Umlaufzeit des Programms von 60 auf 45 Sekunden verkürzt und damit die Wartezeit auf erneutes Fußgänger-Grün deutlich verringert.