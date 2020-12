Auszubildende pflanzen Bäume an Berufskollegs

Auch wenn die Temperaturen momentan schon winterlich sind, eignet sich das Wetter gerade gut, um Obstbäume zu pflanzen. Genau deshalb haben die Auszubildenden des Kreisgartenbaulehrbetriebes (KGBL) am Berufskolleg in Castrop-Rauxel 14 Obstbäume gepflanzt. Die Azubis pflanzten Apfelbäume, Birnbäume und Pflaumenbäume. Außerdem wurden am Berufskolleg Ostvest in Datteln Esskastanien und Walnussbäume gepflanzt.

Pflanzaktion des Kreisgartenbaulehrbetriebs

"Mit der Pflanzaktion wollen wir das Umfeld der Berufskollegs aufwerten und damit gleichzeitig Natur- und Artenschutz stärken" sagt Ausbilder Martin Marks. Die blühenden Obstbäume sehen im Frühjahr und Sommer nicht nur schön aus, sie sind auch eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten und Vögel und können dadurch die Artenvielfalt erhöhen. "Neben der Biodiversität sind Baumpflanzungen nachhaltige Investitionen in den Klimaschutz", so Anke Kunz-Rohlf, Klimaschutz-Koordinatorin des Kreises Recklinghausen, die die Baumpflanzaktion begleitete.

Im Rahmen des Vestischen Klimapaktes wird der Kreis Recklinghausen auch zukünftig das Pflanzen von Bäumen im Kreis weiter ausbauen, z.B. durch zusätzliche Straßenbäume entlang von Kreisstraßen.