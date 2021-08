Bürgerradweg in Alt-Marl kommt

Schon lange steht der Bürgerradweg an der Westerholter Straße ganz oben auf der Arbeitsliste. Nach zahlreichen Gesprächsrunden haben die am Projekt beteiligten Akteure ihre Aufgaben so weit erledigt, dass nur noch wenige Details zu klären sind. Der Stadtplanungsausschuss hat einstimmig grünes Licht für das Vorhaben gegeben.

Radweg in Marl

Das Programm Bürgerradweg ist ein Förderprogramm des Landesbetriebes Straßen.NRW. Das Projekt gibt es seit 2005, seitdem wurden circa 27 Millionen Euro investiert. Für den Radweg in Marl sollen Stadtverwaltung und Betriebshof jetzt die Planung und Bauausführung übernehmen, während die Anlieger ihre Grundstücksflächen zur Verfügung stellen und Straßen.NRW die Kosten der Maßnahme übernimmt.

Bürgerradweg von Polsum nach Alt-Marl

Geplant und gebaut werden soll der neue Radweg vom Kötterweg im Stadtteil Polsum bis zu den Radwegen in Alt-Marl. Der Bürgerradweg wird als Teil des Programms „Sichere Radwege an Hauptstraßen“ im Marler Stadtgebiet ausgebaut und an den bereits fertigen Hertener Radweg angeschlossen.

Baubeginn in 2022

Neben der Planung und dem Bau des Radweges beauftragte der Stadtplanungsausschuss die Stadtverwaltung außerdem, den erforderlichen Grunderwerb von den beteiligten Landwirten zu tätigen sowie eine Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Landesbetrieb Straßen.NRW und der Stadt Marl auszuarbeiten. Baubeginn soll voraussichtlich im nächsten Jahr sein. Die Kosten für den circa 1,7 Kilometer langen Bürgerradweg können derzeit noch nicht beziffert werden.