CDU setzt sich für Naherholung ein

„Die Corona-Pandemie hat die Bedeutung unserer Naherholungsgebiete offenbart. Der Mensch findet zurück in die Natur. Sei es beim Spazierengehen, Wandern, Radfahren - Draußen an der frischen Luft, fühlen sich viele Menschen am wohlsten. Gerade in Zeiten, in denen keine (Fern-)Reisen möglich sind, wird Erholung vor der Haustür wichtiger“, meint die stellvertretende Bürgermeisterin Angelika Dornebeck.

„Marl kann hier mit einigen Naherholungsgebieten punkten“, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzender Karl-Heinz Dargel.

Ein Waldgebiet, das noch keinen richtigen Namen besitzt, ist die 0,75 km² große Fläche zwischen der Dormagener Str., gate.ruhr, Sickingstr. und Heyerhoffstr. in Drewer-Nord bzw. Marl-Hamm. Dieser Wald soll nun durch den Antrag der CDU aufgewertet werten, indem Erholungs- und Ruhezonen eingerichtet werden und das Wegenetz sowie der Baumbestand aufgewertet wird.

„Der Wald mit seinem großen städtischen Einzugsgebiet kann aber noch viel mehr Menschen erreichen“, ergänzt Karl-Heinz Dargel.