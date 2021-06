Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk, Kreis Recklinghausen 580

Beim Krisenstab der Bezirksregierung Münster laufen die Informationen der Gesundheitsämter der Kreise und kreisfreien Städte des Regierungsbezirks zusammen.

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster 01.06.2021.

1.830 aktuell Infizierte

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

Kreis Recklinghausen:

aktuell Infizierte 580 (610), insgesamt Infizierte 31.357 (31.343), Verstorbene 912 (909), Genesene 29.900 (29.800)

Vier weitere Todesfälle

Es gibt vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Kreis Recklinghausen. Verstorben sind in Castrop-Rauxel eine 52-jährige Frau, in Gladbeck eine 84 Jahre alte Frau und ein 87-jähriger Mann sowie in Waltrop ein 72 Jahre alter Mann.

#Corona-Update:

31402 bestätigte Corona-Fälle - 29492 Genesene - 916 Todesfälle - 994 Aktuell Infizierte - Inzidenz 40,9 - Ausschlaggebend für die Umsetzung der Maßnahmen der Bundesnotbremse ist der Inzidenzwert des RKI

Stadt Bottrop:

aktuell Infizierte 110 (130), insgesamt Infizierte 5.320 (5.321), Verstorbene 109 (109), Genesene 5.100 (5.100)Kreis Borken: aktuell Infizierte 210 (230), insgesamt Infizierte 13.784 (13.782), Verstorbene 257 (257), Genesene 13.300 (13.300)Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 80 (100), insgesamt Infizierte 5.538 (5.558), Verstorbene 98 (98), Genesene 5.400 (5.400)Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 290 (310), insgesamt Infizierte 15.306 (15.281) Verstorbene 400 (400), Genesene 14.600 (14.600)Stadt Münster: aktuell Infizierte 100 (100), insgesamt Infizierte 8.140 (8.135) Verstorbene 120 (120) Genesene 7.900 (7.900)

Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 260 (280), insgesamt Infizierte 16.902 (16.899), Verstorbene 324 (324), Genesene 16.300 (16.300)Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 200 (220) insgesamt Infizierte 11.575 (11.566), Verstorbene 246 (245), Genesene 11.100 (11.100) Gesamtzahl: aktuell Infizierte 1.830 (1.980) insgesamt Infizierte 107.922 (107.885) Verstorbene 2.466 (2.462), Genesene 103.600 (103.500)