Dank allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern

Am Sonntag, 26. September, hat Deutschland den 20. Deutschen Bundestag gewählt. Damit so eine Wahl reibungslos ablaufen kann, braucht es viele engagierte Helfer, wie Landrat Bodo Klimpel betont. "Die Durchführung und Bewältigung einer Wahl ist immer wieder eine große Herausforderung für die Kommunen. Mein herzlicher Dank gilt allen Beteiligten, allen voran den vielen ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern. Nur mit Ihrer Unterstützung konnte diese Aufgabe bewältigt werden", so Klimpel. "Ihr Engagement ist nicht selbstverständlich. Zeit ist ein knappes Gut. Sie haben sich aber trotzdem dazu entschieden, Ihren freien Sonntag in einem Klassenzimmer oder einem Gemeindehaus zu verbringen, um das demokratische Grundrecht auf allgemeine, freie und geheime Wahlen zu sichern."

Wie bereits die Kommunalwahl im letzten Jahr fand auch die Bundestagswahl 2021 unter Corona-Bedingungen statt. "Ich danke auch allen Wählerinnen und Wählern, die ihre Stimme im Wahllokal abgegeben haben, für ihre Bereitschaft, sich an die Hygieneauflagen zu halten. Ich hoffe sehr, dass diese Wahlen vorerst die letzten waren, für die es besondere Hygienekonzepte brauchte."