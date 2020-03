Internationale Wochen gegen Rassismus - Marl bekennt Farbe

Wie in den vergangenen Jahren zeigt die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) des Gemeinschaftsbetriebs Marl von Evonik ( Chemiepark)auch in diesem Jahr bei den internationalen Wochen gegen Rassismus, vom 16. bis 29. März, Flagge. Mit bunten Lichtern wird am Standort Marl ein Statement für Vielfalt und Toleranz gesetzt. Das diesjährige Motto der Anti-Rassismus-Aktion der JAV lautet #buntbunterwir.

Neben den dauerhaft beleuchteten Gebäuden, wie dem Hochhaus und dem Hochregallager, werden in diesem Jahr zusätzlich das Ausbildungszentrum, die oberste Etage des Sozialgebäudes und die große Glasfront der Creavis in buntes Licht getaucht.

Auch die mehrfarbigen Luftballons zwischen Tor 2 und Tor 3 führen die nunmehr sechsjährige Tradition fort.

Coronavirus

Weitere geplante Mitarbeiteraktionen in der Kantine, an den Toren oder gemeinsam mit den Auszubildenden mussten leider als vorbeugende Maßnahme zur Vermeidung von Ansteckungsrisiken durch den Coronavirus abgesagt werden.

Doch nicht nur in Marl wird ein Zeichen gesetzt: Auch die Standorte Hanau, Essen Goldschmidtstraße, Essen Campus, Lülsdorf und Rheinfelden beleuchten ihre Gebäude und sorgen damit für ein weit sichtbares Signal für Toleranz und Vielfalt.