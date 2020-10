Am Montag findet im Verteidigungsausschuss des Bundestages eine Anhörung zu Kampfdrohnen für die Bundeswehr statt. Das globalisierungskritischeNetzwerk Attac fordert die Bundestagsabgeordneten auf, jegliche Bewaffnung von Drohnen abzulehnen und sich stattdessen für internationale Abkommen einzusetzen, die den Einsatz von Kampfdrohnen

und zukünftigen autonomen Waffen verbieten.

„Es ist zu befürchten, dass mit der Anhörung im Verteidigungsausschuss

auch die SPD die versprochene breite gesellschaftliche Debatte über die

Bewaffnung von Drohnen für beendet erklären wird. Danach könnte das

Verteidigungsministerium dem Bundestag eine Vorlage für die kostspielige

Bewaffnung der geleasten Heron -TP-Drohnen vorlegen. Wenn der

Verteidigungs- und der Haushaltsausschuss mehrheitlich dafür stimmen,

könnten die bisherigen Aufklärungsdrohnen der Bundeswehr innerhalb von

etwa zwei Jahren einsatzfähig zum Töten sein“, warnt Elsa Rassbach,

Drohnenexpertin von Attac.

Zudem will das Verteidigungsministerium dem Bundestag in den kommenden

Monaten eine weitere Beschlussvorlage für die teure Entwicklungsphase

der ebenfalls bewaffnungsfähigen „Eurodrohne“ vorlegen. Die „Eurodrohne“

ist ein gemeinsames Projekt von Deutschland, Frankreich, Spanien und

Italien. Sie wird frühestens 2024 serienreif sein und soll ab 2027

ausgeliefert werden.

„Einst hatten wir gehofft, dass Deutschland dem Beispiel der USA und

anderer NATO-Verbündeter nicht folgen und neokoloniale Militäreinsätze

mit Killerdrohnen ablehnen würde. Nun sieht es so aus, als könnte die

SPD umkippen“, fürchtet die gebürtige US-Amerikanerin Elsa Rassbach. Die

SPD hatte in den Koalitionsverträgen von 2013 und 2018 gegenüber der

Union durchgesetzt, dass eine „ausführliche völkerrechtliche und

ethische Prüfung“ des neuen Waffensystems stattfinden muss, bevor der

Bundestag über eine Bewaffnung abstimmen darf. Zugesagt wurde zudem,

diese Prüfung in Form einer „breiten gesellschaftlichen Debatte“

durchzuführen.

Diese breite gesellschaftliche Debatte hat bisher nicht stattgefunden.

Das Verteidigungsministerium veranstaltete im Mai dieses Jahres

lediglich einen hauseigene „Drohnendebatte 2020“, die im Wesentlichen

aus einer Paneldiskussion im Ministerium bestand. Begründet wurde dies

mit der Corona-Pandemie.

„Bewaffnete Drohnen sind keine Verteidigungswaffen, sie sind reine

Angriffswaffen“, betont Elsa Rassbach. „Bei der Bewaffnung von Drohnen

geht es nicht vorwiegend um den Schutz der Soldat*innen bei den aktuell

mandatierten Bundeswehreinsätzen. Die Bundeswehr baut kostspielige und

umstrittene tödliche Waffensysteme aus, um erst danach die Ziele für

ihren Einsatz festzulegen. Das ist gefährlich und unmenschlich.“