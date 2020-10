Neuer Seniorenbeirat der Stadt Marl gewählt

Der Seniorenbeirat ist gewählt: 22 Kandidatinnen und Kandidaten vertreten künftig die ältere Generation in Marl. Die Wahlbeteiligung lag bei 19,5 Prozent. Die meisten Stimmen erhielt Edith Bärbel Weimann.

Edith Weimann erhielt die meisten Stimmen

Die Senioren in Marl haben sich am vergangenen Mittwoch (7.10.) eine neue Vertretung gewählt. Die meisten Stimmen (434) entfielen auf die 72-Jährige Edith Bärbel Weimann aus Marl-Polsum. Sie gehört dem Beirat bereits seit sechs Jahren an. Neu in dem 22-köpfigen Gremium vertreten sind Wilfried Woköck, Mathilde Maria Lüsch, Helmut Feldmann, Hardo Formanski, Angelika Dalhof, Roland Oligmüller, Wolfgang Keulertz, Achim Marquardt, Otto Schübbe, Wilhelm Baumeister und Christa Schmidt. Wiedergewählt wurden Klaus Jürgen Baumers, Dietmar Bünten, Marianne Gerlach, Berta Holtmann, Klaus Kahl, Horst Klose, Wolfgang Kölnberger, Klaus Schäfer, Dorothea Senz, Edith Bärbel Weimann und Karin Wienströer.

Wahlbeteiligung lag bei 19,5 Prozent

Die Wahl des Seniorenbeirates wurde ab der Zustellung der Wahlunterlagen im September bis zum 7. Oktober als reine Briefwahl durchgeführt. Die Amtszeit des Seniorenbeirates entspricht der Wahlzeit des Rates der Stadt Marl – also derzeit fünf Jahre. 19,5 Prozent der Wahlberechtigten über 60 Jahre gaben ihre Stimmen ab. Insgesamt waren 26.763 Marlerinnen und Marler wahlberechtigt. Der Wahlausschuss der Stadt Marl bestätigte das Ergebnis am Montagnachmittag (12.10.).

Beirat wirkt bei vielfältigen Themen mit

Mit der Einrichtung eines Seniorenbeirates im Jahre 1979 erhielten ältere Einwohner in Marl größere Möglichkeiten der Mitsprache und Mitwirkung in allen öffentlichen Belangen. Die Aufgaben des Seniorenbeirates in Marl sind weit gesteckt. Er berät den Rat der Stadt Marl, seine Ausschüsse und die Verwaltung in allen örtlichen Angelegenheiten, die die Interessen der Seniorinnen und Senioren berühren. Der Beirat wirkt bei vielfältigen Themen mit, die zur Schaffung von Rahmenbedingungen für eine möglichst lange Selbstständigkeit von Senioren beitragen soll.