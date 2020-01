Rassismus ist keine Alternative! Aufruf DGB-Region Emscher-Lippe zur Demonstration in Marl

Am Samstag, den 18. Januar will die AfD ihren Landesparteitag NRW im Eventzentrum.NRW an der Gräwenkolkstraße in Marl abhalten. Wir Gewerkschafter*innen aus der Region Emscher-Lippe rufen zur Demonstration am Samstag, den18. Januar um 8.30 Uhr neben der Veranstaltungshalle auf dem Park&Ride-Parkplatz am Bahnhof in Marl-Sinsen auf, um unsere Sorge und unseren Protest über den Rechtsruck zum Ausdruck zu bringen.

Die AfD diffamiert demokratische, linke und gewerkschaftliche Kräfte ebenso wie Kirchen, Wohlfahrtsverbände und soziale Einrichtungen. Sie treibt die Spaltungder Gesellschaft voran und befeuert Hass und Hetze. Die Auswirkungen zeigen sich auch in Gewalt und Terror, wie zum Beispiel in Angriffen auf Flüchtlingsunterkünfte. Nicht zuletzt will sie die Mitbestimmung und den Einfluss von Betriebsräten und Gewerkschaften für die Beschäftigten verringern, wenn nicht sogar gänzlich ausschalten.

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften stellen sich dem Vormarsch der extremen Rechten entgegen. Gemeinsam mit vielen Partner*innen stehen wir für eine Gesellschaft ein, in der alle Menschen, unabhängig von Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Herkunft und sozialem Status ohne Angst und Unsicherheit leben können.

Wir setzen dem menschenverachtenden Rassismus, Nationalismus und Chauvinismus der Rechtspopulisten Respekt, Solidarität, Toleranz und Vielfalt in einer gelebten Demokratie entgegen!

Rassismus ist keine Alternative!

Dafür demonstriert mit uns gemeinsam am 18.01.2020 in Marl!

DGB-Region Emscher-Lippe

Veranstaltungsort: Park & Ride-Parkplatz am Bahnhof in Marl-Sinsen