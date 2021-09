Zur Verkehrsberuhigung der Schillerstraße in Alt-Marl muss man dicke Bretter bohren. Diese Erkenntnis ist bei den Mitgliedern des CDU-Ortsverbandes Alt-Marl schon seit einigen Monaten gereift. Bereits vor der Sommerpause brachte eine engagierte Anwohnerin, Britta Skupien, das Anliegen der Anwohner über eine Petition für eine Verkehrsberuhigung durch Tempo 30 auf der Schillerstraße in den Haupt- und Finanzausschuss ein.

Das Thema wurde durch anschließend von Jennifer Ammersilge, Ratsfrau und Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Alt-Marl, aufgegriffen. Nach Gesprächen mit den Anwohnern, Britta Skupien und dem zuständigen Amt im Rathaus wurde das Thema als Antrag mit Prüfauftrag an die Verwaltung zur Beschlussfassung in den Rat gebracht.

Die Initiative brachte zumindest einen Teilerfolg. Bereits in der Haupt- und Finanzausschusssitzung am 14.9.2021 berichtete die Verwaltung über das Ergebnis. Im südlichen Teil der Schillerstraße, beginnend am Seniorenheim Protalis bis zur Kirche St. Georg ist Tempo 30 nach der StVO möglich und wird bis zum Ende dieses Jahrs auch umgesetzt.

"Wir hätten uns natürlich eine erweiterte Verkehrsberuhigung auf der Schillerstraße gewünscht,“ erläutert CDU-Ratsfrau Jennifer Ammersilge die Entscheidung. „Zufrieden sind wir darüber nicht, doch leider gibt dies die StVO das nicht her. Dennoch freuen wir uns zusammen mit Britta Skupien, mehr Sicherheit für Besucher und Anwohner des Seniorenheims, Kirchgänger und Spaziergänger auf die Schillerstraße gebracht zu haben. Auch Eltern, die Ihre Kinder in den Kindergarten auf der Kaspar-Grove-Str. bringen, werden beim Queren der Schillerstraße von Tempo 30 profitieren."