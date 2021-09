Bunte Bilder, kleine Spielaktionen und eine Feuershow: Zahlreiche Kinder und Jugendliche folgten der Einladung der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Marl zu einer Aktion am Weltkindertag. Gemeinsam machten sie auf Kinderrechte aufmerksam.

U18-Wahl, Jugendbeteiligung und Spielaktionen

Es herrscht reges Treiben auf dem Creiler Platz: „Das Forum“, bestehend aus einer Gruppe Jugendlicher, zeichnet die Wahlergebnisse der U18-Wahl mit Kreide auf den Boden, am Stand der Mobilen Jugendarbeit spielen Jungen und Mädchen gemeinsam am Kicker. Beliebt ist an diesem Nachmittag auch das Pfeilewerfen auf Luftballons. „Wir freuen uns über die lebhafte Teilnahme. Die Kinder und Jugendlichen zeigen, wie wichtig ihnen ihre Rechte sind“, sagt die Kinder- und Jugendbeauftragte Michelle Ruiz Eiró. Immer wieder kommen Eltern mit ihren Kindern vorbei und bestaunen die buntbemalten Bilder, die vor dem Wasserbecken platziert sind: „Damit es Kindern gut geht“ oder „Förderung, Schutz, Beteiligung“ heißt es auf einigen Gemälden.

Kinderrechte auf großen Leinwänden

Bereits vor der Weltkindertag-Aktion bekamen Marler Grundschulklassen die Möglichkeit, die für sie wichtigsten Kinderrechte auf großen Leinwänden zu malen. Dafür stellte die Stadt Marl Leinwände, Farben und Pinsel zur Verfügung. Nach der Veranstaltung sollen die bemalten Leinwände ausgestellt werden.

Zirkus Pompitz eröffnet Feuershow

Es ist bereits 18 Uhr, als die Musik auf dem Creiler Platz erklingt und die angekündigte Feuershow des Zirkus Pompitz beginnt. Ganz gespannt sitzen die Kinder und Jugendlichen vor der aufgebauten Bühne. Die Begeisterung ist in ihren Gesichtern zu sehen. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Zuspruch für unsere Aktion“, zieht die Kinder- und Jugendbeauftragte Michelle Ruiz Eiró ein positives Fazit zum Weltkindertag in Marl.