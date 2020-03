15 Personen im Kreis Coesfeld mit Coronavirus

Das Kreisgesundheitsamt Coesfeld meldet nun eine weitere, nachgewiesene Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus im Kreis Coesfeld; damit steigt die Zahl der Infizierten auf insgesamt 15 Personen.

Sämtliche Ansteckungen haben in Senden stattgefunden – in einem Personenkreis, den das Kreisgesundheitsamt bereits seit der ersten gemeldeten Ansteckung überwacht. Was die Wohnorte der Infizierten anbelangt, ist neben Senden auch die Gemeinde Ascheberg betroffen. Ein Verdacht an einer Schule in Ascheberg hat sich derweil nicht bestätigt. Auch Kontakte im beruflichen Umfeld der Infizierten werden nachverfolgt.

Das Infotelefon des Kreises unter der Rufnummer 02541 /18-5380 ist personell deutlich verstärkt worden. Da in den letzten Tagen überaus zahlreiche Anfragen anfielen, war es leider zu Wartezeiten gekommen. Zugleich wurden die Einsatzzeiten erweitert: Das Infotelefon ist an diesem Wochenende dann am Samstag und Sonntag jeweils von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr. An den Werktagen der nächsten Woche ist es dann von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr geschaltet.

Allgemeine medizinische Fragen beantwortet der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116117, die auch in den Nachtstunden angewählt werden kann.