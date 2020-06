Augen auf und Tasche zu!

Die Sommerferien stehen bevor und viele Menschen sind froh, dass die Reisewarnung für etliche Länder aufgehoben wurde. Aber man sollte bei der Planung des Urlaubs, der Anreise und auch an jedem Urlaubsort daran denken, Vorsicht walten zu lassen und sich vor Straftaten schützen.

Um Taschendieben das Handwerk schwer zu machen, gibt die Bundespolizei nachfolgende Tipps die man an jedem Ort beachten sollte:

- Tragen Sie Geld, Papiere und andere Wertsachen stets in

verschlosse-nen Innentaschen Ihrer Kleidung, im Brustbeutel oder in

einer Gürtelinnentasche.

- Bleiben Sie wachsam, wenn Sie jemand anrempelt, Geld wechseln

möchte, um Spenden bittet, unter Vorhalten eines Stadtplans nach dem

Weg fragt, "versehentlich" bekleckert oder unmotiviert umarmt.

Vorsicht "Antänzer"! - Beim Feiern und Tanzen suchen anscheinend

ausgelassen mitfeiernde Täter den direkten Kontakt zum Opfer.

- Lassen Sie Ihre Tasche an Kinderwagen, auf Bänken, in

Restaurants, im Kaufhaus oder bei der Anprobe in Umkleidekabinen

niemals unbeaufsichtigt.

- Sollten Ihnen verdächtige Personen auffallen, verständigen sie

die Polizei über den Notruf 110.