Die Umweltberatung Marl der Verbraucherzentrale präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Marler Stern eine neue Ausstellung in einem leerstehenden Ladenlokal im Marler Stern.

Themen dieser Ausstellung sind "wilder Müll und Lebensmittelverschwendung". Im Vorbei gehen werden die Marler Bürger:innen über Alternativen zu Einwegprodukten, die richtige Abfallsortierung, Kleiderspenden und Papier sparen informiert . Mit Hilfe von überdimensionierten Lebensmittelabbildungen wird deren Verschwendung thematisiert und wertvolle Tipps für die Vermeidung von Lebensmittelabfällen gegeben.

Verbraucher:innen können sich bei Fragen gerne in der Beratungsstelle melden.

Verbraucherzentrale NRW e. V.

Beratungsstelle Marl

Bergstraße 228-230

45768 Marl

marl.umwelt@verbraucherzentrale.nrw

Tel. 02365 85625-01

Fax (02365) 8 56 25-08

Das Foto im Anhang zeigt einen kleinen Teil der Ausstellung der Umweltberaterinnen, links: Theresia Hericks,rechts: Beatrix Söhngen.