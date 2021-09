Bürgerbüro der Stadt Marl wieder zentral an einem Ort

Das Bürgerbüro ist für Marlerinnen und Marler ab Donnerstag (9.9.) wieder zentral an einem Standort in den Räumen neben der Verbraucherzentrale und der Zentralbibliothek im Einkaufszentrum Marler Stern erreichbar. Dadurch können insbesondere weitere Termine freigeschaltet werden. Das teilt die Pressestelle der Stadt Marl jetzt mit.

Vereinbarte Termine bleiben bestehen

Um in der Corona-Pandemie und im Falle einer grundsätzlich nicht auszuschließenden Infektion weiter arbeitsfähig zu bleiben, arbeitete das Bürgerbüro zuletzt in zwei Teams an räumlich getrennten Orten. „Der Standort im Riegelhaus wird nun aufgegeben“, heißt es aus dem Amt für Bürgerdienste. Alle telefonisch vereinbarten Termine behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit. Die Stadtverwaltung bittet die Bürgerinnen und Bürger, kurz vor der vereinbarten Zeit im Wartebereich Platz zu nehmen. Dort werden sie dann abgeholt.

Weitere Terminkapazitäten freizuschalten

Wie die Stadt Marl mitteilt, besteht aufgrund der räumlichen Zusammenlegung jetzt wieder die Möglichkeit, weitere Terminkapazitäten freizuschalten. Termine können im Internet vereinbart werden. Neben den längerfristigen Terminen schaltet das Bürgerbüro jeden Morgen um 8 Uhr entsprechend der Personalkapazität tagesaktuelle Termine frei. Für weitere Fragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerbüros unter den Telefonnummern (02365) 99-2301/-2381/-2386 zur Verfügung.