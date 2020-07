Am 19. Juni 1920 wurde Else Horn in Langenbochum geboren. In diesem Jahr feierte Sie ihren 100. Geburtstag. Der Stadtspiegel gratuliert nachträglich zu diesem stolzen Alter.

In hundert Jahren hat Else Horn viel erlebt. Als sie zwei Jahre alt war, ist die Familie nach Limburg in Holland umgezogen, wo sie Horn aufgewachsen ist und die holländische Schule besucht hat. Mit 14 Jahren ging sie nach Amsterdam und arbeitete in Hotels als Küchen- und Haushaltshilfe und betreute Kinder.

In der niederländischen Hauptstadt lernte sie später auch ihren Mann kennen, der dort eine Anstellung im Junkers Flugzeugwerk hatte. 1941 kam ihr Sohn zur Welt. Als die Deutschen die Niederlande besetzten, wurde die Familie nach Deutschland geschickt.

Marl ist seit über 60 Jahren ihr Zuhause

Seit 1959 ist sie in Marl zu Hause. Nachdem ihr Sohn aus beruflichen Gründen in die USA ging und ihr Mann verstorben war, besuchte sie ihren Sohn und Schwiegertochter jedes Jahr für etwa drei Monate in San Diego und ist mit ihnen weit gereist. So reisten sie unter anderem nach Kolumbien, auf die Bahamas, nach Hawai, México, San Francisco und Las Vegas.

Zudem hat die Seniorin einen „grünen Daumen“ und hat bis vor wenigen Jahren noch wunderbare Häkelarbeiten gemacht. Auch heute noch kocht sie jeden Tag für sich selber und genießt ihren Lebensabend mit einem Gläschen Rotwein.