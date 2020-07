In Marl wächst die Hoffnung, in absehbarer Zeit keinen akut Covid-19-Infizierten in der Stadt gemeldet zu haben. Denn auch von gestern auf heute ist kein neuer Corona-Fall bestätigt worden. Dafür aber ein weiterer Gesundeter, so dass nur noch drei Menschen als aktuell mit dem Coronavirus infiziert gelten. Im Kreis Recklinghausen gibt's allerdings sechs neue Corona-Fälle.

Damit beläuft sich Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen aktuell auf 1414. Als genesen gelten inzwischen 1320 der positiv getesteten Personen. Es gibt 39 Todesfälle.

In den letzten sieben Tagen hat es 26 Neuinfektionen gegeben. Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen bei 308 Neuinfektionen, wird also aktuell nicht erreicht.

Die Zahlen in den Städten des Kreises Recklinghausen lauten wie folgt (Stand 8. Juli, 10.15 Uhr):

Marl 130 Fälle / 126 Gesundete / 1 Todesfälle

Castrop-Rauxel 139 / 136 / 1

Datteln 57 / 56 / 1

Dorsten 157 / 152 / 5

Gladbeck 291 / 239 / 22

Haltern am See 84 / 84 / 0

Herten 100 / 96 / 1

Oer-Erkenschwick 208 / 203 / 3

Recklinghausen 187 / 169 / 4

Waltrop 61 / 59 / 1

Es handelt sich bei der ersten Zahl um alle je positiv getesteten Fälle. Die Gesundeten sind in der Gesamtzahl inbegriffen.

Diese Statistik in Form eine Karte sowie ein Diagramm zum Verlauf der Pandemie im Kreis Recklinghausen und in den Städten finden Sie auf der Internetseite.

Bei seinem Vorgehen orientiert sich das Gesundheitsamt an den aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Ziel ist es, eine Ausbreitung des SARS CoV-2 zu verhindern.

Der Kreis Recklinghausen informiert über das Internet unter www.kreis-re.de/corona sowie über soziale Netzwerke. Dort finden sich auch Links zu den Handlungsempfehlungen vom RKI.

Infotelefon: 02361/53 2626

Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter der Telefonnummer 02361/53-2626 eingerichtet. Ab sofort ist das Corona-Infotelefon montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr zu erreichen.

Der beste Weg zur Vorbeugung von Erkrankungen ist, grundsätzlich die grundlegenden hygienischen Verhaltensregeln zu beachten.