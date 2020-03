Leider kam es zum ersten Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Kreis Recklinghausen. Ein 70-jähriger Dorstener starb an den Folgen der Erkrankung an Covid-19.

Am heutigen Nachmittag (29. März, 15.30 Uhr) belaufen sich die bislang bestätigten Fälle Im Kreis Recklinghausen auf 328 erkrankte Menschen. In Marl sind 32 Corona-Infizierte bestätigt.

Das Positive: 78 Menschen gelten wieder als gesund.

Die Zahlen in den Städten des Kreises Recklinghausen lauten wie folgt:

Marl 32 / 7

Castrop-Rauxel 41 / 9 Gesundete

Datteln 26 / 6

Dorsten 65 / 10

Gladbeck 22 / 2

Haltern am See 42 / 16

Herten 27 / 6

Oer-Erkenschwick 7 / 3

Recklinghausen 53 / 14

Waltrop 13 / 5