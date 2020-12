Jobcenter ermöglicht Antragstellung am PC oder Tablet

Bürgerinnen und Bürger, die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende benötigen (Arbeitslosengeld II), haben ab sofort die Möglichkeit, einen Erstantrag papierlos am PC oder Tablet auszufüllen und digital an das Jobcenter Kreis Recklinghausen zu senden. Das im Online-Service neu eingerichtete Antragsportal ist über die Internetseite des Jobcenters Kreis Recklinghausen zu erreichen.

Damit geht unser kommunales Jobcenter im Kreis Recklinghausen einen weiteren Schritt zu einem besseren digitalen Service für die Bürgerinnen und Bürger. Das digitale Antrags-Portal des Jobcenters ist jetzt, in der für viele Menschen schwierigen Zeit der Corona-Pandemie, erfolgreich eingerichtet . Der Service erleichtert den Bürgerinnen und Bürgern in allen kreisangehörigen Städten den Zugang zu den wichtigen Leistungen des Jobcenters.

Neues Portal führt Bürgerinnen und Bürger Schritt für Schritt durch den Online-Antrag

"Die Kolleginnen und Kollegen haben intensiv daran gearbeitet, schnellstmöglich eine benutzerfreundliche und ebenso sichere, datenschutzkonforme Lösung für einen digitalen Leistungsantrag anzubieten", sagt Dominik Schad, Leiter des Jobcenters Kreis Recklinghausen. "Der Online-Antrag steht ab sofort zur Verfügung. Er wird für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Mitarbeitenden in Verbindung mit der eAkte vieles vereinfachen. Der digitale Antrag wird aber den persönlichen Kontakt der Mitarbeitenden mit den Bürgerinnen und Bürgern – sei es telefonisch oder in einem persönlichen Gesprächstermin – nicht vollständig ersetzen", so Dominik Schad.

Direkt zum Online-Antrag gelangen Bürgerinnen und Bürger ab sofort mit einem internetfähigen Gerät – PC oder Tablet – über die Adresse www.jobcenter-kreis-recklinghausen.de/onlineservice. Von hier aus geht es zum Portal der Plattform "civento", auf der der Online-Antrag hinterlegt ist. "Wir haben uns einem Pilotprojekt des hessischen Gebietsrechenzentrums ekom21 angeschlossen, dass allen kommunalen Jobcentern in Deutschland die Nutzung des Portals ermöglicht. Diese Plattform wird kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert", erläutert Schad die technischen Hintergründe.

"Viel wichtiger ist aber, dass die Bürger das Portal mit nur einem Klick erreichen und hier nun in einem übersichtlich gestalteten Prozess Schritt für Schritt durch den Antrag geführt werden. Dabei stehen Erläuterungen und Hilfstexte zum besseren Verständnis zur Verfügung", so Schad. Alle Antragsdaten werden online eingegeben. Und auch notwendige Unterlagen und Nachweise – zum Beispiel der Mietvertrag – können direkt mit hochgeladen werden, wenn sie als digitale Dokumente zur vorliegen.

Abschließend wird der Antrag an das Jobcenter übermittelt und dabei je nach Wohnort direkt der zuständigen Jobcenter-Bezirksstelle in einer der zehn kreisangehörigen Städte zugeordnet und zugestellt. Hier erfolgt die Bearbeitung des Antrags. Nutzer, die eine E-Mail-Adresse angeben, erhalten nach Absenden des Online-Antrags eine Eingangsbestätigung.

Prüfung

Die Bezirksstelle wird nach Erhalt und erster Prüfung der übermittelten Daten die Antragstellenden zu einem Beratungsgespräch einladen. In diesem Gespräch wird unter anderem die Identität festgestellt, der Antrag auf Vollständigkeit geprüft und über Rechte und Pflichten informiert, die sich aus dem Antrag ergeben. Müssen noch Unterlagen zum Antrag nachgereicht werden, kann auch dies online erledigt werden: Hierzu steht im Onlineservice des Jobcenters gesondert ein Kontaktformular mit einem Dokumenten-Upload zur Verfügung.

Nach dem persönlichen Gespräch findet bei einem vollständig vorliegenden Antrag in der Bezirksstelle die abschließende Prüfung statt. Im Anschluss erhalten Antragstellende einen Bescheid, der auch weitere Informationen zur Auszahlung von Leistungen erhält, wenn ein Anspruch festgestellt worden ist.

Online-Antrag des Jobcenters Kreis Recklinghausen unter:

www.jobcenter-kreis-recklinghausen.de/onlineservice