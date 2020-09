Sie ist ein wunderbares Hundemädchen, clever, lernfähig und eine wahre Ausbruchskünstlerin. Die hübsche Cindy hat nur ein großes Problem: Ihr fehlt eine Familie, die ihr zeigt, wie wunderschön das Leben mit Zweibeinern sein kann.

Die Mischlingshündin wurde von einem anderen Verein an das Tierheim Marl übergeben und lebt aktuell in einer Pflegestelle in Marl. Und dort bekommt sie schon einmal einen Eindruck, wie herrlich ein Hundeleben sein kann. Denn das tolle für Cindy: Sie ist in einem Mehrhundehaushalt untergebracht und kommt dort unfassbar gut zurecht. Sie hat sich in dieser Zeit fantastisch entwickelt.

Hundemädchen Cindy fährt Auto und ist gelassen

Cindys große Stärke ist ihre gute Kommunikation und Verbindung mit und zu Artgenossen. Bei Menschen ist sie erst einmal skeptisch und im Haushalt lebende Hunde helfen ihr, diese Zurückhaltung abzubauen. Auf die meisten Umweltreize reagiert Cindy auffällig gelassen, so dass ihr Straßenlärm und laute Geräusche in der Regel nichts ausmachen. Wichtig ist bei ihr, dass ihre Menschen Geduld mitbringen, nicht zu viel von ihr verlangen und sie sich in ihrem Tempo entwickeln lassen.

Ansonsten läuft das Mädchen prima an der Leine und Schleppleine, sie springt ins Auto und fährt brav mit, sie ist stubenrein, verhält sich im Haus ruhig, bleibt schon mal kurze Zeit gut alleine und ist immer freundlich. Dank der versierten Pflegestellenbetreuung gibt es noch ganz viel zu Cindy zu erzählen und das werden Interessenten alles in persönlichen Gesprächen erfahren. Für die sportliche vier Pfötchen wird ein aktives Zuhause, möglichst mit Mehrhundehaltung gesucht. Im Haushalt lebende Kinder sollten schon älter sein.

Lernen Sie Cindy kennen und melden Sie sich im Tierheim Marl unter der 02365 21942 oder per E-Mail info@tierheim-marl.de.