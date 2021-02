Leider mussten die Informationsabende im Hans-Böckler-Berufskolleg Marl/Haltern vor Ort abgesagt werden, doch ab sofort gibt es die Möglichkeit, sich online per Video über die Schule zu informieren.

Die Livestreams wurden nun auf dem YouTube-Kanal der Schule eingestellt (HBBK Marl und Haltern). Zunächst wird allgemein über das Leben und Lernen am Hans-Böckler-Berufskolleg Marl/ Haltern berichtet und der Frage nachgegangen, was ein Berufskolleg ist.

Infos zu Bildungsgängen

Anschließend stellen Lehrer Informationen zu den einzelnen Bildungsgängen vor, welche Bereiche es gibt und welche Abschlüsse können erreicht werden können.

Schulleiter Wolfgang Großer betont: „Die Livestreams wurden ansprechend und sehr informativ gestaltet! Die Eltern und die potenziellen Schülerinnen und Schüler können die Videos unter www.hbbk.net einsehen und sich gut informieren. Zu den drei großen Bereichen „Soziales und Ernährung“, „Wirtschaft und Medien“ und „Naturwissenschaften und Technik“ gibt es jeweils ein Video.“

Unterstützung bei der Anmeldung

Für Rückfragen und Unterstützung bei der Anmeldung über Schüleronline können sich Interessierte zu einem Termin an den beiden Anmeldetagen, jeweils an den Donnerstagen, 11. und 18. Februar, immer von 14.30 bis 16 Uhr über das Sekretariat, Tel. 02365/9195-0 anmelden.

In diesem Jahr sollten vollständige Anmeldeunterlagen per Post zugeschickt oder per Einwurf in die Briefkästen der Schule eingereicht werden.