Terminverschiebung der Müllabfuhr in Marl zu Neujahr 2020

Wegen Neujahr am Mittwoch, 1. Januar 2020 kommt die Müllabfuhr nicht an den gewohnten Tagen. Die Abfuhrtermine verschieben sich wie folgt:

Restabfall, Bioabfuhr und gelbe Wertstofftonne

An den Tagen nach Neujahr werden die Behälter generell jeweils einen Werktag später geleert. Nachgeholt wird die Abfuhr von Neujahr am Mittwoch, 1. Januar am Donnerstag, 2. Januar, von Donnerstag, 2. Januar am Freitag, 3. Januar und von Freitag, 3. Januar am Samstag, 4. Januar.

Altpapierabfuhr

Bei der Abfuhr der städtischen Altpapiertonnen, die gegenüber dem gewohnten Abfuhrtag ebenfalls einen Tag später abgeholt werden, weist der ZBH darauf hin, dass der Abfall- und Umweltkalender der Stadt Marl bereits den tatsächlichen Abholtag berücksichtigt. Diese Termine sind hier in Rot gekennzeichnet.