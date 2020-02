Die Stadtverwaltung Marl und die Nebenstellen haben am Rosenmontag, 24. Februar, nur bis 12.30 Uhr geöffnet. Gleiches gilt für die städtischen Kindertagesstätten. Auch die Mittagsverpflegung entfällt. Die Kita Hüls-Süd bleibt ganztägig geschlossen. Die Schulen haben unterrichtsfrei.

Weiterhin hat auch das Jobcenter Marl lediglich bis 12.30 Uhr geöffnet. Der Kursunterricht der städtischen Musikschule fällt an diesem Tag aus, das Sekretariat ist bis 13 Uhr besetzt. Die insel-Familienbibliothek Türmchen bleibt ganztägig geschlossen. Auch die Cafeteria im Rathaus hat zu.

Das Hallenbad am Badeweiher und die Lehrschwimmbecken sind sowohl am Montag, 27. Februar, als auch am Dienstag, 25. Februar, ganztägig geschlossen.

Das Stadtinformationsbüro i-Punkt hat am Rosenmontag zu den üblichen Zeiten (9.30 bis 18 Uhr) geöffnet. Der Wertstoffhof des Zentralen Betriebshofes ist – wie montags üblich – bis 13 Uhr geöffnet. Auch bei der Müllabfuhr kommt es zu keinen Verschiebungen.