Weiterführende Schulen: Anmeldungen beginnen in Marl

In Marl steht das Anmeldeverfahren für den Besuch der weiterführenden Schulen vom 22. bis 26. Februar 2021 in den Startlöchern. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie bittet die Stadt Marl alle Eltern, ihre Kinder an den weiterführenden Schulen schriftlich anzumelden.

Anmeldungen per Mail oder Brief abschicken

Wie die Pressestelle der Stadt Marl mitteilt, kann die schriftliche Anmeldung per Brief oder per Mail erfolgen. Alle erforderlichen Unterlagen sind in Kopie oder als Scan anzugeben. Erforderliche Unterlagen zur Anmeldung sind das Anmeldeformular der Schule, der von der Grundschule ausgehändigte Anmeldebogen, das Formular für die Angabe eines zweiten Schulwunsches, die Geburtsurkunde des Kindes, das Halbjahreszeugnis der 4. Klasse, das Grundschulgutachten mit der Empfehlung für die am besten geeignete Schulform sowie der Impfausweis zum Nachweis des Schutzes der Masern.

Adressen sind auf den Homepages der Schulen zu finden

Es ist zu beachten, dass die Unterlagen nur an eine Schule geschickt werden. Eltern sollten außerdem einen Zweitwunsch angeben. E-Mail sowie Adressen der weiterführenden Schulen finden Eltern auf den jeweiligen Homepages. Jede Schule gibt außerdem an, wann und in welchem Gebäude die Unterlagen abgegeben werden können.

Bei weiteren Fragen

Eltern mit Beratungsbedarf können sich telefonisch oder per Mail an die Schule wenden, um einen Termin für ein Beratungsgespräch in der Anmeldewoche zu vereinbaren. Die Schule vergibt dann einen Beratungstermin für die Woche vom 22. bis 25. Februar 2021.