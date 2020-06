In einer erneuten Spenden-Aktion verteilte Evonik 1500 Liter Desinfektionsmittel an 24 verschiedene Pflegeeinrichtungen, Praxen und Sportbetriebe aus Marl. Der Chemiepark Marl hatte zuvor schon einmal Desinfektionsmittel aus eigener Produktion an die Feuerwehr und Praxen verschenkt.

Trotz schrittweiser Rückkehr aus dem Lockdown melden immer noch viele Pflegedienste, Reha-Zentren sowie Heilmittelpraxen aus Marl Engpässe bei den Hilfsmitteln zum Infektionsschutz. Die erneute Spende des Chemieparks erfuhr daher viel positive Resonanz. Am Samstag verteilten der Bürgermeister und ein Vertreter der Werkfeuerwehr des Chemieparks die begehrten Hygienemittel an insgesamt 24 Marler Einrichtungen, die zuvor ihren Bedarf signalisiert hatten.

Detlef Deitermann, Mitarbeiter der Werkfeuerwehr des Chemieparks, war erfreut über die positive Resonanz: „Nachdem wir im Chemiepark selbst Desinfektionsmittel herstellen konnten, geben wir als gute Nachbarn dieses auch gerne an städtische Einrichtungen ab.“

Unterstützt wurden sie bei der Verteilung vom Chef des Zentralen Betriebshofes, Michael Lauche, sowie dem Leiter des ZBH-Handwerkerpools, Uli Rüter. Jede Einrichtung erhielt je einen Kanister mit fünf Litern Handdesinfektion. Die beiden gemeinnützigen Freibadvereine in Marl sowie die Fachschaft Kampfsport erhielten je 30 Liter Flächen- und Handdesinfektionsmittel. „Eine echte Hilfe, die wir gerne und dankbar annehmen“, waren sich Peter Weiler vom Guido-Heiland-Bad und Jürgen Kaldeweide vom Bürgerbad Loemühle einig.

Anerkennung für Einsatz während Corona

„Als Bürgermeister liegt mir das Wohl der Menschen und der Marler Einrichtungen sehr am Herzen. Ich hoffe, dass wir mit dieser Aktion einen kleinen Beitrag zur Unterstützung ihrer Arbeit leisten und ihren engagierten Einsatz während der Pandemie damit anerkennen können“, erklärt Arndt und bedankt sich herzlich beim anwesenden Vertreter der Werkfeuerwehr des Chemieparks für die großzügige Spende.

Auch andere Vereine und Clubs hatten bereits Bedarf signalisiert. Arndt ist zuversichtlich, auch für diese gemeinnützigen Clubs eine Spende zu erhalten.