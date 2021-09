Herbstferien im Fußballmuseum

Helden triffst Du im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund an jeder Ecke. Im Wunder von Bern sind es Fritz Walter und Helmut Rahn, in der Goldenen Generation Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm, in der 360-Grad-Show Robert Lewandowski und Erling Haaland und in der HALL OF FAME Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus. In den Herbstferien (9.-24.10.2021) aber kannst Du einmal selbst Champion sein.

Foto-Point mit Henkelpott

Nur für die Herbstferien holen die Museumsmacher den Henkelpott aus der Vitrine. Sie stellen ihn ins legendäre TV-Set des SPORT1-Fantalk und vor die originalgroßen Helden der Königsklasse wie Neymar und Paul Pogba. Der perfekte Rahmen für Dein kostenloses Erinnerungsfoto.

Torwandschießen gegen Super-Mario

Am Dienstag (19.10.) bittet Kultkicker Mario Basler ab 16 Uhr alle im Fußballmuseum anwesenden Besucher zum Torwandschießen in der Arena. Dabei zeigt Dir Super-Mario, wie‘s richtig geht. Hauptpreis für den besten Schützen sind 1x4 Karten für den SPORT1-Fantalk an einem Termin Deiner Wahl. In der Sendung am Abend live aus der Ausstellung kommentiert Basler gewohnt meinungsstark die Spiele der UEFA Champions League, u.a. Ajax Amsterdam – Borussia Dortmund und Paris St. Germain – RB Leipzig. Extra-Karten für den Fantalk gibt es hier: fussballmuseum.de/veranstaltungen

Reporter-Workshop mit Markus Höhner

Am Mittwoch (20.10.) bietet SPORT1-Reporter Markus Höhner ab 11 Uhr den Workshop ABC des Fußballreporters an und verrät seine Tricks der Live-Reportage. Alle im Museum anwesenden Kinder (und die selbst ernannten Bundestrainer:innen) können in der Museumspädagogik einmal selbst auf laufende Bilder sprechen, sich das Ergebnis ihrer Reportage per Mail nach Hause schicken und damit ab sofort im Freundeskreis angeben.

Selfie-Stunde mit Thomas Helmer

Am Mittwoch (20.10.) kommt Thomas Helmer extra etwas früher ins Fußballmuseum. Der Europameister steht von 16 bis 18 Uhr am Kleinspielfeld in der Arena des Museums für Selfies bereit. Am Abend moderiert er dann live aus der Ausstellung den Fantalk, u.a. mit den Spielen RB Salzburg – VfL Wolfsburg und Benfica Lissabon – FC Bayern München. Extra-Karten für den Fantalk gibt‘s hier: fussballmuseum.de/veranstaltungen

Offene Führungen und Kinderprogramm

Täglich bieten die Guides im Museum offene Führungen um 11 und 14 Uhr sowie spezielle Kinderführungen um 11.30 Uhr an. In der Museumspädagogik können Kinder malen und Briefe an Bundestrainer Hansi Flick schreiben.

Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund ist ein Ort der Begegnung, eine Erlebniswelt voller Erinnerungen. Sie kombiniert 1.600 Exponate und 25 Stunden Filmmaterial mit raumgreifenden Inszenierungen.

Info

Direkt am Dortmunder Hauptbahnhof

Adresse: Deutsches Fußballmuseum, Platz der Deutschen Einheit 1, 44137 Dortmund, direkt am Dortmunder Hauptbahnhof. Das Museum ist offiziell barrierefrei geprüft.

Öffnungszeiten Herbstferien: täglich, 10-18 Uhr

Preise: 10 bis 17 Euro, online günstiger