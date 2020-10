Die Adventskalender-Benefiz-Aktion der beiden Lions Clubs in Marl läuft bereits seit einigen Wochen unter erschwerten Corona-Bedingungen. Jetzt führt der Corona-Lock-Down ab der nächsten Woche zu weiteren Einschränkungen bei Vertrieb des Kalenders.

„Der Lock-Down für den November trifft vollständig auf die Hauptverkaufszeit kurz vor dem Beginn des Advents,“ klagt Anke Eich, Präsidentin des Lions Clubs Marl-im-Revier. „Das wird unsere Mitglieder noch mehr fordern, über persönliche Kontakte den Kalender bis zum Ende des nächsten Monats an den Mann oder an die Frau zu bringen.“



Bestellseite des Lions Clubs

Darüber hinaus haben die Lions Clubs auch unter https://www.lions-marl-im-revier.de/bestellungen/ eine Bestellseite auf ihren Internetseiten eingerichtet. Wer den Kalender erwerben möchte, kann hier über ein einfaches Bestellformular den Kalender online ordern. Die Lions rufen dann zurück und sorgen dafür, dass die Kalender rechtzeitig zu den Bestellern kommen. „Gerade in einer Zeit, in der die lokalen Unternehmen ihre Weihnachtsfeiern für ihre Mitarbeiter nicht durchführen können, bieten wir mit dem Adventskalender ein kleines ,Trostpflaster`in der Vorweihnachtszeit an,“ ergänzt Steve Meyer, Präsident des Lions Clubs Marl.

Vervierfachung der Verkaufsstellen

Mut macht den Lions auch, dass die Unterstützung durch das lokale Gewerbe in den letzten Wochen stetig gewachsen ist. Deutlich wird das an der Vervierfachung der Verkaufsstellen, die auf den Internetseiten des Clubs unter der Adresse www.lions-marl-im-revier.de/activities/adventskalender/ und auf facebook gelistet sind. Und wer keine Gelegenheit hat, sich dort vor Ort zu versorgen, der kann auch am Samstag, 31. Oktober, in den Marler Stern kommen. Von 10 bis 16 Uhr stehen dort die Lions-Mitglieder mit einem Verkaufsstand unter Corona-Bedingungen bereit, um für den guten Zweck die Kalender direkt zu verkaufen.

Über 100 Unternehmen und Preisstifter

Der Lions Club Marl und der Lions Club Marl-im-Revier planen und organisieren diese für beide Clubs bisher größte Benefizaktion seit Mitte des letzten Jahres. Weit über 100 Unternehmen und potenzielle Preisstifter wurden angesprochen, die Verkaufsstellen für den Kalender mussten gewonnen werden, die Preise wurden eingesammelt und gelistet, ein Kalender wurde gestaltet und gedruckt und nicht zuletzt mussten auch noch die behördlichen Genehmigungen eingeholt werden. Für die Organisatoren auch im zweiten Jahr ein Mammutprojekt, das jetzt mit dem Verkauf der 5.000 streng limitierten Kalender ab sofort in die Endphase geht. Der Kalender zeigt als heimatliches Motiv das winterlich verschneite Theater Marl mit der Skulptur La Tortuga. Das Foto hat der Marler Fotograf Horst Drechsel für die Aktion zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Dabei hat er einen kräftigen Wintereinbruch in den frühen Morgenstunden des Heiligabends im Jahr 2010 genutzt, um diesen in Marl eher seltenen Anblick festzuhalten.