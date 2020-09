Die Samtpfoten Schielox und ihre Schwester Momo sind 2016 geboren und damals viel zu früh, mit gerade mal vier Wochen, in eine Familie gezogen. Die beiden wurden im Juli 2020 unkastriert im Tierheim abgegeben.



Seitdem verstecken sie sich und kommen mit den Tierheimbedingungen nicht so richtig zurecht. Dieses Verhalten macht eine Vermittlung im Tierheimalltag eher schwierig, denn man kann nicht vorstellen, was man nicht sieht. Aber, die beiden stehen unter regelmäßiger Beobachtung und dabei kam heraus, dass sie gerne toben und spielen, wenn im Tierheim alles dunkel und ruhig ist. Die beiden wunderschönen Schwestern brauchen einfach Zeit und daher sind die Mitarbeiter jetzt auf der Suche nach einem katzenerfahrenen, ruhigen Haushalt ohne Kinder. Gesucht werden Dosenöffner, die Schielox und Momo wirklich erst einmal in Ruhe ankommen lassen und ihnen die Zeit geben, die sie brauchen. Mittlerweile sind die beiden natürlich kastriert, geimpft und auch gechipt.

Wer Geduld hat und den hübschen Notfellchen ein Zuhause geben möchte, meldet sich bitte per E-Mail unter info@tierheim-marl.de oder telefonisch unter der 02365 / 21942. Grund: Besuche sind derzeit nur nach Anmeldung möglich.