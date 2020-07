Mit einer Spenden von 700 € unterstützt der Lions Club Marl-Im-Revier den Verein „Frauen helfen Frauen e.V.“, der die Frauen Beratungsstelle in Marl betreibt. Die Spende soll in Projekte des Vereins fließen, um Frauen, die Gewalt erfahren haben und Schutz suchen, eine Unterstützung und Beratungen anzubieten. Die Vorsitzende Petra Kläsener wies dabei insbesondere auf die hohen Bau- und Unterhaltungskosten hin, die die Finanzierung von Frauenhäusern und Schutzräumen in den verschiedenen Einrichtungen mit sich bringen. Hier sind die Vereine auf Spenden und öffentliche Förderungen verstärkt angewiesen.

Die Spendengelder stammen noch aus den Projekten des Lions Club Marl-im-Revier, die in der noch coronafreien Zeit mit Konzertveranstaltungen und dem Verkauf des Lions Adventskalenders erwirtschaftet wurden. Dieses Jahr ohne öffentliche Veranstaltungen reduziert auch den Spendenzufluss. Präsidentin Anke Eich: „Unsere Haupteinnahmequellen zur Generierung von Spendengeldern sind in diesem Jahr weitestgehend weggefallen. So mussten wir das Sommer Rock Festival und alle weiteren Konzerte der Clubband Löwenherz coronabedingt absagen. Und auch für den Rest des Jahres werden Benefizveranstaltungen wohl nicht stattfinden können.“ Mit dem Verkauf des Adventskalenders gemeinsam mit dem Lions Club Marl wird allerdings zum Ende des Jahres noch eine große Benefizaktion gestartet, die Erlöse für gemeinnützige karitative und kulturelle Zwecke bringen wird.