Am Samstag, 21. März, findet in der Friedenskirche Marl, Bergstraße 138, ein Benefiz-Frühstück mit dem Lions Club Marl-im-Revier statt. Damit soll das Projekt "Ein Hospiz für Marl" des Fördervereins Klara Hospiz unterstützt werden. Geschmaust wird von 9.30 bis 13 Uhr. Es gibt Kaffee und viele Leckereien.

Dabei wird natürlich auch über das Projekt „Klara Hospiz“ gesprochen und informiert. Die Mitglieder des Lions Club Marl-im-Revier spenden den Reinerlös der Veranstaltung an den Förderverein des Klara Hospizes. Und so ist dann auch das Motto der Veranstaltung zu verstehen „Genießen… und dabei Gutes tun!“ Eintrittskarten kosten 12 Euro und sind in der Finken Apotheke, Bergstraße 167, sowie bei jedem Mitglied des Lions Club Marl-im-Revier erhältlich. Weitere Informationen erhalten interessierte Bürger bei Inge Untiedt unter der Rufnummer 0177 / 1452337.